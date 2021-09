Sarri: “Cagliari motivato dal cambio allenatore. Basic? Il processo di inserimento è lungo”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra i biancocelesti e il Cagliari. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Partita difficile per due motivi. Il Cagliari ha un valore superiore rispetto ai risultati ottenuti e poi, avendo cambiato allenatore, i giocatori avranno più motivazioni. Non dobbiamo aspettarci niente di facile”.

Sul centrocampo della Lazio

“Noi abbiamo dei quinti a cui stiamo cercando di far fare i quarti. Abbiamo degli interni abituati a giocare con una punta. Chiediamo qualcosa di diverso. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic hanno grande dinamismo, magari non hanno punte di accelerazioni ma hanno quantità. Tutti pensano che pressare richieda un grande sforzo fisico, ma se pressi bene e sei corto corri meno. Questi tre giocatori hanno qualità e possono adeguarsi a qualsiasi modo di giocare”.

Sulla situazione in casa Lazio

“Non mi sento in difficoltà. A livello tattico, non ancora dal punto di vista qualitativo, ho visto tanti miglioramenti giovedì. Il nostro è un percorso lungo, abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo cambiato tutto. C’è aria di grande disponibilità, i ragazzi sono molto applicati anche se ancora non c’è una piena comprensione delle idee. Non c’è bisogno di alcun supporto della società”.

Su Basic

“È un giocatore che al Bordeaux giocava in maniera molto offensiva, era quello che si inseriva di più. Piano piano lo stiamo cercando di inserire, sarà un processo più lungo rispetto a giocatori che già conoscono il calcio italiano”.

Foto: Twitter Lazio