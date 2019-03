Sarri cade sotto i colpi dell’Everton: Chelsea sconfitto 2-0

Mal di Champions per il Chelsea che in casa dell’Everton cade per 2-0. La squadra di Maurizio Sarri non fa punti e non aggancia, anche se solo momentaneamente, l’Arsenal in classifica. Gara perfetta per gli uomini di Marco Silva che decidono il match tutto nella ripresa. Al 49′ Richarlison trova il suo 12° gol in campionato, mentre a chiudere i conti ci pensa Sigurdsson. L’islandese fa 2-0 e regala la vittoria all’Everton. Chelsea che resta al 6° posto in classifica, sempre fuori dalla zona Champions.

Foto: Twitter ufficiale Everton