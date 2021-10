Sarri: “Bisogna fare un esame di coscienza, la partita di oggi non è giudicabile”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

“Siamo arrivati completamente scarichi da tutte le energie. In campo ho visto una squadra che lottava, che aggrediva, contro un’altra troppo passiva. E’ una squadra che deve fare un esame di coscienza, ma la partita di oggi non è giudicabile”, le sue parole.

Foto: Twitter Lazio