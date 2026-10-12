Sarri: “Bellanova ha dolore al gluteo, Scalvini è da valutare. Primo tempo di alto livello”

12/10/2026 | 21:15:53

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia: “Noi abbiamo fatto un primo tempo di alto livello. Abbiamo smesso nella ripresa di prenderli nella loro metà campo nella ripresa. Bellanova ha dolore al gluteo, Scalvini è da valutare. Il 4-2-3-1 è il modulo giusto? Una nostra alternativa, però poi siamo tornati al 4-3-3. Volevo più profondità davanti, poi chiaro che ho scelto Elmas per dare più equilibrio”.

foto x atalanta