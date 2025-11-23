Sarri: “Basic sembrava volesse cambiare aria, ora è fondamentale. Potevamo segnare di più”

23/11/2025 | 20:52:15

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Lecce: “Buona Lazio soprattutto nei primi 65′. Un peccato essere solo 1-0 fino alla fine, il punteggio poteva essere molto più largo. Abbiamo creato tanto e rischiato pochissimo, dispiace un po’ per averla tenuta aperta. Europa? Siamo stati chiari fin dall’inizio su quale fosse il nostro obiettivo: crescere. A fine anno poi faremo i conti. Non possiamo cambiare obiettivi in base all’ultimo risultato. Siamo contenti della crescita. Basic? Quando è arrivato in Italia ha fatto un po’ di fatica. Probabilmente le responsabilità sono di tutti. Si è spento, sembrava volesse cambiare aria ma è tornato in maniera prepotente. Per noi ora è fondamentale”.

foto sito lazio