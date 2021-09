Sarri: “Basic e Zaccagni? Devono fare il loro percorso. Immobile è ok”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa biancoceleste in vista della gara contro il Milan. Di seguito le sue parole.

Su Immobile

“Immobile ha fatto un paio di giorni a parte, poi da un paio di giorni era con noi e quindi è a disposizione”.

Su Basic e Zaccagni

“Esordio? Non ne ho idea, vediamo l’evoluzione della partita e poi vediamo. Sono due ragazzi che hanno da fare il loro percorso”.

Sul gioco

“Non abbiamo ancora una grandissima capacità di stare alti, l’obiettivo è stare ancora più alti. Ci saranno partite in cui potremo farlo e partite in cui ci sarà da stare più bassi”.

Foto: Twitter Lazio