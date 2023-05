Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan, soffermandosi sulla corsa Champions: “La classifica è cortissima. Avrei una squadra di folli se pensassimo di essere già in Champions. Ci sono 4 partite in cui dare tutto e forse più di tutto”.

Foto: Twitter Lazio