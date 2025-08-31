Sarri: “Avevamo motivazioni forti. Insigne? La società mi ha detto che non può muoversi”

31/08/2025 | 23:18:56

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo il successo contro il Verona: “Avevamo motivazioni forti stasera, ma va tutto preso per quello che è. Stiamo giocando ad agosto, pensiamo solo a lavorare. L’ho vissuta con emozione, ma durante la partita pensavo solo a portare una vittoria per questa gente. La soddisfazione del momento è cercare una prestazione. Castellanos? Lui questi colpi ce l’ha, il motivo per cui gli dico che deve fare solo gol belli. Aspettiamo un po’ tutti e prendiamo il buono di stasera. Insigne? La società mi ha sempre detto che non può muoversi, chiedi a loro”.

Foto: Sportitalia