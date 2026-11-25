Sarri: “Aspettiamo tutti il Rowe di Bologna. Samardzic? Sono in debito verso il ragazzo. Il Borac è una squadra tecnica, servirà umiltà”

25/11/2026 | 19:18:37

Maurizio Sarri presenta la sfida dell’Atalanta contro il Borac Banja Luka, in programma giovedì alle 21:00.

Sul turnover: “Gli infortunati sono guariti da un punto di vista clinico, ma dal momento che la maggior parte di loro sono stati fermi occorre riprendere il ritmo: farli giocare tutti è comunque un rischio. Qualcuno rientrerà domani o nelle prossime partite. Non possiamo pensare di fare rotazioni: domani dobbiamo avere fiducia e carattere. A differenza della gara con l’Inter, servirà umiltà”.

Sull’obbligo della vittoria: “Noi puntiamo a vincere, ma non può essere l’unico obiettivo. L’anno scorso chi ha vinto non è entrata tra le primo otto. Sicuramente un successo può aiutare dal punto di vista del morale”.

Sul Borac: “Domani la partita è difficile perché affrontiamo una squadra tecnica che ha molti giovani interessanti. Abbiamo bisogno di fare risultato per la classifica che abbiamo in Conference e per dare continuità”.

Su Rowe: “Deve migliorare la condizione fisica. Speriamo di vedere il Rowe che abbiamo visto a Bologna e lo stiamo aspettando tutti quanti. Può giocare titolare”.

Su Samardzic: “Samardzic è un giocatore molto valido. Mi sento in debito nei confronti del ragazzo perché dopo il cambio di modulo ha giocato poco rispetto al buon inizio: il fatto che non giochi è un discorso solo tattico”.

Su De Ketelaere: “Lui è un ragazzo dalle qualità enormi e può giocare in più ruoli. Ha trovato una grande continuità dietro la punta, poi è chiaro che domenica ha fatto 20 minuti da esterno. Ci saranno dei momenti in cui giocherà da punta”.

Foto: X Atalanta