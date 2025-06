Sarri arrivato a Formello: è il primo giorno della nuova avventura con la Lazio

05/06/2025 | 12:09:31

Inizia il Sarri 2.0 alla Lazio. Il tecnico è giunto in tarda mattinata a Formello in compagnia di Fabiani e dei suoi agenti per il primo confronto sulla nuova stagione. Prenderà il posto proprio di Baroni, che la Lazio ha salutato qualche giorno fa e che è ad un passo dal Torino.

Foto: WeTransfer Clinic Valdarno