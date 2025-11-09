Sarri: “Arbitro? Non ne vedo più all’altezza in Serie A

10/11/2025 | 00:04:47

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del momento dei suoi dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Ci sono due considerazioni. Una di carattere tecnico e c’è un gap tecnico grosso con l’Inter. Caratterialmente però sono contento della squadra. Poteva essere una disfatta ma siamo rimasti in partita e potevamo anche riaprirla. La squadra sta crescendo”.

Soddisfatto della fase offensiva? “In questo momento si, prima non lo ero”. Pretenderà delle risposte sul mercato? Chi conta di recuperare? “Dipende dal via libera dei medici. Io fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa al popolo la Lazio. Poi penso che la società si esporrà nei prossimi giorni immagino”.

Foto: sito Lazio