Sarri, apprezzamento bianconero già dalla scorsa estate

L’apprezzamento bianconero per Maurizio Sarri risale alla scorsa estate nei numerosi vertici di mercato con il Chelsea, tra Paratici e Marina Granovskaia. Si era chiuso da poco un campionato esaltante per il Napoli. E nel corso delle lunghe chiacchierate Paratici aveva tranquillizzato la Granovskaia, esaltando il lavoro di Sarri come se quegli apprezzamenti fossero l’anticamera di una futura svolta. Sta andando esattamente così. La riflessione di questi giorni è… [GUARDA IL VIDEO]