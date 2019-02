Sarri: “All’inizio eravamo nervosi, poi abbiamo fatto il nostro dovere. Ma se giocheremo così contro il City…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Malmo in Europa League: “Abbiamo giocato senza fiducia nei primi 30 minuti, eravamo nervosi e non siamo stati capaci di muovere la palla velocemente, ci siamo lasciati innervosire dalla loro pressione. Poi ci siamo un po’ sciolti e dopo il gol abbiamo fatto bene. Non è stato facile giocare questa partita, capisco i miei giocatori. Nella prima mezz’ora si è capita l’importanza di Jorginho. Abbiamo faticato a uscire dalla nostra metà campo, cosa che con lui non succede. Spero che i tifosi capiscano il suo valore. Se giocheremo allo stesso modo contro il City (in finale di Carabao Cup il 24 febbraio, ndr), sarà un disastro. Dobbiamo cercare sempre di giocare il nostro calcio. Sono contento di Hudson-Odoi, ma anche di Christensen ed Emerson, hanno dimostrato di essere pronti. Siamo in un periodo difficile, siamo stati contestati nell’ultima partita quindi è normale che manchi la fiducia. Sono contento per come abbiamo gestito la prima parte della partita, nonostante le difficoltà. Abbiamo bisogno della fiducia, soprattutto se vogliamo avere il controllo e la gestione del pallone”.

Foto: Steemit