Sarri: “Alleno un gruppo sano, non mancano motivazioni. In avanti abbiamo fatto poco”

21/02/2026 | 23:50:34

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo il pareggio di Cagliari: “Questo è un gruppo sano e non mancano le motivazioni. La squadra era dentro la partita, giocare senza i tifosi per una scelta anticostituzionale è assurdo. Se io sono in autostrada c’è uno contromano tolgono la patente anche a me. Siamo stati cinque minuti in superiorità numerica. Mi sono innervosito per alcune scelte perché la squadra ha messo ciò che poteva. Abbiamo portato troppo palla senza concedere la profondità. Bene in fase difensiva ma in avanti abbiamo fatto troppo poco per vincere”.

