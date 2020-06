Sarri alla vigilia di Napoli-Juve: “Partita particolare. Difficile interpretarla mentalmente”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto alla vigilia della finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Dal punto di vista dell’intensità non può essere cambiata la condizione in 5 giorni. In questo momento le partite sono particolari e difficilissime. Diventa difficile interpretarle fisicamente e mentalmente dopo questa lunga inattività. Fa parte dell’anormalità di questo momento”.

“Napoli? Con l’Inter ho visto una squadra che ha provato a prendere alto l’avversario. Poi si è adeguata a condizioni e risultato ed ha aspettato più bassa. Vediamo domani: sono solidi quando si chiudono e pericolosi quando ripartono. Negli ultimi tempi hanno pareggiato con Barcellona e vinto con Inter e Juventus. In certe partite si esprimono ad alti livelli”.

“Dybala falso 9? Non è che con Ronaldo diamo grossi punti di riferimento. Sono più che altro posizioni difensive, in fase offensiva i ragazzi hanno libertà. Non avendo un attaccante centrale tipico, dobbiamo adattarci. Stiamo provando con varie soluzioni, vediamo domani con la possibilità di cambiare a partita in corso.”

“Gattuso? Mi piace molto, è un ragazzo schietto. Viste le mie caratteristiche mentali piace parecchio ma non sono sorpreso perché secondo me aveva già fatto molto bene al Milan”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus