Sarri alla Juve, l’annuncio è l’unica cosa che conta

Abbiamo detto ieri e ripetiamo che è stato l’ultimo weekend prima dell’annuncio di Maurizio Sarri alla Juve. Accordo raggiunto, da oggi ogni momento è buono sia per la comunicazione del Chelsea che contestualmente per quella del club bianconero. Sarà così il momento per mettere fine a invenzioni di tutti i tipi, una fake-news negli ultimi venti giorni abbondanti, con arrampicate incredibili e notizie destituite di alcun tipo di fondamento. Fosse per noi rinvieremmo di altri 15 giorni l’annuncio, sarebbe troppo divertente. Ma entreremo nel vivo presto, subito dopo ci saranno molte cose da dire. Ricordiamo che Chelsea e Juve nei discorsi recentissimi hanno parlato anche di Emerson Palmieri e Higuain, tra poco cadranno tutti i veli. Quello principale, ovviamente, riguarda Maurizio Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea