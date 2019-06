Sarri alla Juve, la pazienza aiuterà i (pochissimi) fortunati. Per noi la notizia…

Il Chelsea ha liberato Maurizio Sarri e ha chiesto alla Juve soltanto pazienza in modo da poter annunciare presto il nuovo allenatore. Resta Frank Lampard in cima alla lista, alcune foto hanno certificato recenti incontri tra Frank e la dirigenza londinese. Quindi ci può essere uno slittamento sull’annuncio da parte del club bianconero, tenendo conto che ogni ora può essere quella giusta. Alla larga da frenesie, fake-news (sono riusciti pure a discutere la veridicità delle ultime dichiarazioni di Guardiola che ha giurato fedeltà al Manchester City), eventuali e varie. Sarri alla Juve con la pazienza che aiuterà i (pochissimi) fortunati che hanno saputo attendere da ormai quasi un mese (17 maggio). Per noi la notizia più importante – considerate le modalità che l’hanno accompagnata- degli ultimi 20 anni di calciomercato. E l’attesa ci piace, molto.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea