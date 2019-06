Sarri alla Juve: il bello deve ancora venire. Rispetto compreso

Pep Guardiola non ha fatto altro che ribadire un concetto chiaro da mesi: resta al Manchester City, rispetta il contratto, adora la Premier, si sente con la maglia azzurra perennemente addosso. Prendiamo in prestito la sua frase per farla nostra: il bello deve ancora venire anche per Maurizio Sarri alla Juve, un’operazione che – per noi – è l’unica possibile e immaginale dallo scorso 17 maggio, ogni giorno prima e dopo i pasti. Unico nome, senza la tentazione di inserire Pochettino (MAI in corsa) alla vigilia della finale di Champions. Per noi c’è sempre stato SOLO Sarri e Sarri diventerà il NUOVO allenatore della JUVE. Poi ci sarà tempo per fare alcune considerazioni, quasi una no stop. Chi parla di rispetto e chi mai ne ha avuto, anche nella categoria dei giornalisti. Chi ha raccontato frottole (bisognerebbe citare giorno dopo giorno, c’è tempo) risponda a chi si è “abbeverato” per restare all’asciutto. Tutti sbagliamo, noi più degli altri, bisogna vedere COME. Questo è stato considerato un GRAN PREMIO, ci ha fatto piacere parteciparvi. Per noi il più importante degli ultimi trent’anni. A costo di leggere cose inaudite e dichiarazioni inventate, come quando ci hanno attribuito (a firma Rosa Doro su Tutto Juve) che Allegri aveva rinnovato per tre anni con la Juve. Mai detto. Poi ci hanno chiesto scusa, ma la frittata l’avevano già cotta. Ma questa non è l’unica frittata. Ha ragione Pep: il bello deve ancora venire.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea