Sarri: “Alcuni giocatori sono arrivati ad agosto, possiamo migliorare. Nessun rimpianto sulla Juventus”

19/09/2026 | 15:10:40

Maurizio Sarri ha presentato la partita contro la Juventus in conferenza stampa: “Non ho rimpianti del mio percorso alla Juve, la vittoria dello Scudetto sembrava quasi scontata. Abbiamo preso dei giocatori ad agosto, la realtà dei fatti è questo: sbagliare, accumulare errori può portare una crescita per migliorare più avanti. Io penso alle partite e basta. C’era una bella intervista a Klopp che dice che al primo anno i risultati non si vedono. Mazzola era il mio compagno di figurine quando ero ragazzino”.

foto x atalanta