Sarri: “Acerbi non può partire dall’inizio, Immobile è da valutare. Pedro? Non capisco perché non possa usare il cortisone”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto di Europa League.

Queste le sue parole: “Come sta Acerbi? È stato fermo per 45 giorni e non può essere al massimo nell’efficienza, per questo si allena sempre dopo la seduta con i compagni. Speriamo di riportarlo in condizione in poco tempo. Al momento non può iniziare la partita”.

Immobile?: “Vediamo oggi e domani, poi decideremo. Non ha avuto uno stop molto lungo, è stato fermo sei giorni”.

Su Pedro: “Non lo so, sembra che l’infortunio sia meno grave del previsto. Ma ancora non so i tempi di recupero. Le cure con il cortisone avrebbero velocizzato il rientro ma il nuovo regolamento anti-doping lo vieta. Non capisco ciò: se uno ha bisogno del cortisone, perché deve rimanere fermo 15 giorni? Non ho mai visto alcun atleta doparsi con il cortisone”.

Foto: Twitter Lazio