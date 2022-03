Sarri: “Acerbi è pronto. Possiamo fare risultato con chiunque”

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Cagliari-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico a Dazn: “Si sta facendo passare un messaggio sbagliato, che peggio si giochi e più facile è far risultato. Se entriamo in campo e giochiamo bene, togliendoci un paio di difetti che abbiamo possiamo fare risultato benissimo contro chiunque. Poi la prestazione aiuta ed è frutto di lavoro e ci stiamo mettendo dentro qualche errore di troppo. Oggi è tosta, il Cagliari è in salute, porta la partita sul piano pericoloso. Dobbiamo tener botta e giocare la nostra partita. Acerbi è molto importante, lo abbiamo perso per due mesi. Ha fatto due settimane di allenamento con noi, penso sia pronto. Vediamolo stasera se ce la fa per 90′”.

FOTO: Twitter Lazio