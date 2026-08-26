Sarri: “Abbiamo voglia di giocare una coppa europea, ma non doppiamo essere presuntuosi. De Ketelaere? Va gestito”

26/08/2026 | 18:40:25

Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la gara di ritorno dei playoff contro l’Hapole Tel Aviv (andata 0-0 a Bergamo).

Le sue parole: “Sarà una partita difficile, lo abbiamo visto all’andata, ma dobbiamo essere convinti di potercela fare. Chiaramente senza diventare presuntuosi. Abbiamo voglia di giocare una competizione europea. Sarà dura contro una squadra in grande condizione atletica”.

Avere De Ketelaere rispetto all’andata, come sta? “Si è allenato pochissimo dopo il problemino all’adduttore. Ha fatto mezz’ora in campionato, l’utilizzo dovrà essere parziale. Non so se farlo partire o farlo entrare, anche perché non sappiamo quanto durerà la partita”.

Scamacca o Krstovic? “Ancora non ho deciso. Stanno facendo bene e sembrano entrambi in crescita. In stagione si alterneranno in base a chi starà meglio, poi li faremo giocare anche giocare insieme”.

L’Apoel la preoccupa. Che atteggiamento si aspetta dai suoi avversari? “Si raccolgono bene e poi ripartono bene. Non penso che cambieranno molto atteggiamento, vedremo”.

Quanto manca ai difensori l’apprendere il suo pensiero? “Ancora manca, inutile dire il contrario oggi. Il momento più difficile sarà quando penseranno di saper fare certe cose e invece ancora non saranno in grado di farle”.

Foto: sito Atalanta