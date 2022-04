Sarri: “Abbiamo reagito, dopo il derby arrivavo a Formello e mi vergognavo. Oggi partita di altissimo livello”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a Dazn ha così commentato il bel successo dei suoi contro il Sassuolo: “Il derby ha lasciato scorie pesanti, soprattutto in me, e rischiavamo di giocare una gara spenta contro una squadra di gran livello. Contro la Roma non abbiamo giocato e mi vergognavo quando andavo a Formello, sia nei confronti dei tifosi che dello staff, mi ha lasciato tanto dispiacere non tanto la sconfitta, ma la prestazione. Questa gara poteva finire 5-1 per noi senza recriminazioni. Stiamo costruendo in vista del futuro, nelle ultime partite si è visto, dobbiamo evitare questi blackout che capitano ogni tanto, come nel derby, serve una mentalità. Quando questa squadra si entusiasma troppo va in blackout. Le voci di mercato non mi preoccupano, parlerò col presidente se ci sono richieste e se sono irrinunciabili. Ora mi concentro sul finale di stagione senza pensare al mercato”.

FOTO: Twitter Lazio