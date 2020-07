Sarri: “Abbiamo perso ordine diventando disordinati. Adesso testa alla Samp, niente Europa”

Dopo il matchpoint fallito contro l’Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: “Negli ultimi tempi è un po’ difficile, abbiamo preso il pari dopo un buon primo tempo. Abbiamo perso ordine diventando disordinati e l’abbiamo persa nel finale proprio perché la volevamo vincere a tutti i costi. In questa fase della stagione è un po’ difficile fare una quadra, tutte stanno facendo fatica e penso che l’ordine sia più importante adesso che l’aggressività. In questo momento è difficile rimanere fisicamente e mentalmente stabile per novanta minuti, l’inerzia delle partita cambia facilmente. Dobbiamo imparare da queste lezioni per cambiare in futuro. Champions? Non sono proiettato alla coppa, penso al campionato e alla Sampdoria. Dobbiamo stare sul pezzo in Italia, poi penseremo all Champions League. A noi Chiellini è mancato per tutta la stagione, alla lunga è chiaro che un’assenza del genere pesa e sarebbe stato più che utile. Abbiamo Higuain fuori in questo momento, in questi casi poteva tirarci fuori. Gli infortuni sono stati tantissimi e dobbiamo fare di necessità virtù”.

Foto: profilo twitter Juve