Sarri: “Abbiamo messo in difficoltà la squadra destinata a lottare per lo scudetto fino alla fine. L’espulsione di Gaetano? Un errore dell’arbitro”

05/09/2026 | 23:51:53

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso in rimonta contro la Roma. Queste le sue parole:

“Cosa porto a casa? Un’incazzatura di nono livello. Non abbiamo subito nel primo tempo palle gol limpide, poi nella mezz’ora del secondo tempo potevamo anche raddoppiare. Poi ci siamo alzati… A onor del vero, potevamo vincere sì, ma anche perdere. Abbiamo visto una squadra mettere in difficoltà colei che è destinata a lottare per lo scudetto fino alla fine. L’espulsione di Gaetano? Un errore dell’arbitro. Me lo hanno detto tutti. Sulla protesta, si è giocato più tempo nel recupero di quanto previsto. L’espulsione resta un errore”.

Foto: X Atalanta