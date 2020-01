Sarri: “Abbiamo lavorato sugli errori commessi. Kulusevski gran prospetto. Tridente? Vediamo”

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, prima gara del 2020, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole dell’allenatore della Juve: “Abbiamo lavorato sui tanti errori commessi, prima che sul Cagliari ci siamo concentrati su di noi. Arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente ancora prima che tatticamente. De Ligt? Tra un problema alla spalla e uno agli adduttori ha avuto un periodo difficile da gestire. Ha giocato tantissimo. Nel contempo abbiamo avuto Demiral in buona condizione, quindi abbiamo avuto l’opportunità di farlo riposare. Sembra in leggera crescita, per domani dobbiamo decidere. Centrocampo? In questo momento stiamo provando Rabiot lo stiamo provando da interno destro. Ed Emre Can sia da interno che da centrodestra. Abbiamo anche cominciato il lavoro su Bernardeschi in questi giorni, vediamo l’evoluzione. Kulusevski? Importante arrivare prima su un gran prospetto. Non rientra tra le cose che devo decidere io, evidentemente non c’erano le condizioni per farlo arrivare subito. La cosa più importante è che il club porti arrivi sempre prima su questi profili giovani. Tridente? Vediamo domani, c’è anche Ramsey in crescita. E’ una partita in cui serve tanta attenzione perché i due trequartisti del Cagliari possono essere fonte di ripartenze”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve