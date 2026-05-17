Sarri: “Abbiamo la responsabilità di aver preso due gol da palla ferma. Basi per ripartire? Nessuno mi ha parlato di programmi futuri”

17/05/2026 | 15:28:14

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby perso contro la Roma. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti, trovarsi sotto alla fine del primo tempo è stato pesante perché avevamo fatto meglio noi. Abbiamo la responsabilità di aver preso due gol da palla ferma, con questi saltatori paghi. La Roma ha legittimato il successo solo nel finale, dopo l’espulsione ci siamo sfilacciati e concesso qualcosa mentre prima non avevamo concesso quasi niente. Peccato che sia finita così, però la squadra non ha avuto un brutto approccio alla partita. Anzi, per un’ora abbiamo fatto bene. Come superare un momento del genere? Quando perdi una finale e poi un derby non è un momento semplice dal punto di vista mentale, ora è giusto dargli un paio di giorni liberi per poi affrontare le tematiche di questa partita. Se ci sono le basi per ripartire la prossima stagione? A me di programmi futuri non ha parlato nessuno, come ogni allenatore uno vorrebbe avere più voce in capitolo. Quest’anno sono stato ascoltato zero, per cui vediamo”.

Foto: Sportitalia