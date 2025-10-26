Sarri: “Abbiamo giocato con qualità. Basic si era perso, ci sta dando una grossa mano. Nessun dissidio con la società”

26/10/2025 | 23:40:03

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: “Abbiamo sofferto, ma anche limitatamente in questa partita che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico. Basic? Si era un po’ perso, era finito fuori lista. C’è stato bisogno di lui e ha risposto presente, è molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grossa mano. Sono molto felice per questo. Non c’è stato nessun dissidio con presidente e direttore sportivo: se è stato scritto qualcosa è una fake. Nelle ultime 4 partite con una media di 7 sette assenze a partita abbiamo fatto 8 punti, quindi è da un mese che la squadra sta facendo bene”.

foto x lazio