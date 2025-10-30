Sarri: “Abbiamo giocato con 4 giorni di riposo. Ho motivi per divertirmi, ma di più per incazzarmi”

30/10/2025 | 23:45:19

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo Pisa-Lazio: “Siamo venuti qui con sette assenze e con gente reduce da un periodo lungo di inattività, era impensabile che potessero performare. Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa, il 50% praticamente. Il nostro problema è che abbiamo tanti giocatori fuori e tanti in campo ancora non in forma. La squadra sta trovando solidità, davanti aspettiamo qualche recupero. Il mio calcio oggi non ce la faccio a proporlo. Non ho potuto cambiare neanche un singolo. Questo mi diverte anche perché devo fare cose diverse, mi dà nuovi stimoli. Diciamo che i motivi per divertirsi ci sono, per incazzarsi forse ne ho anche uno di più. “Basic è stato bravo, era da tanto fuori lista e una volta tornato ci ha dato una mano importante. Isaksen viene da una malattia debilitante come la mononucleosi. Cataldi? Se avesse un po’ di motore in più sarebbe da grande squadra, tecnicamente è forte e giocare un anno lontano da Roma gli ha fatto bene”.

foto X Lazio