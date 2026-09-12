Sarri: “Abbiamo fatto una partita più sarriana di Roma. Kessie non ha fatto rimpiangere Gaetano che per noi sarà importante”

12/09/2026 | 23:29:45

Maurizio Sarri ha analizzato a Sky la sconfitta con il Cagliari: “Stasera abbiamo fatto una partita molto più sarriana rispetto a Roma. Abbiamo giocato molto, fatto 22 tiri in porta. Poi ci abbiamo messo imprecisioni e errori che ci sono costati la partita, ma è senza dubbio una base molto più solida rispetto alle scorse partite. Sono molto meno preoccupato stasera. Mi è sembrata in crescita la condizione. A livello di occasioni create, in relazione alla mole di gioco, ne potevamo avere di più, ,i spiace per i ragazzi, che hanno dato tutto, e il pubblico. Mi sembra Kessie non abbia fatto rimpiangere Gaetano, che per noi è e sarà molto importante”.

foto x atalanta