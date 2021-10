Sarri: “Abbiamo fatto una buona partita. Difficilmente si rivedranno in campo insieme Milinkovic e Luis Alberto”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Marsiglia. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. Nei primi 30 minuti ci mancava un po’ di brillantezza, negli ultimi 30’ un po’ di fortuna. Rimane un po’ di amarezza per il risultato, ma rimane la soddisfazione di averci creduto fino in fondo. E’ un passo in avanti e abbiamo tre partite per recuperare”. Su Milinkovic e Luis Alberto in campo insieme: “L’ultima partita ci ha detto di no. Se la squadra trova una squadra difensiva più importante è un qualcosa che si dovrà riproporre. In questi giorni abbiamo guardato attentamente tutti i dati degli allenamenti di Luis e abbiamo deciso che lui è più adatto quando i ritmi partita sono più dolci”.

FOTO: Twitter Lazio