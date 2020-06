Sarri: “Abbiamo fatto fatica a livello fisico nella prima parte. Higuain ci darà tanto da qui alla fine”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport al termine della gara vinta contro il Lecce, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto tanta fatica nella prima parte, ho visto una bella mentalità: anche a partita chiusa abbiamo attaccato. È una cosa che mi piace molto. Giocando ogni tre giorni sono normali questi approcci, poi la superiorità numerica ci ha aiutato, gli avversari sono calati. Dobbiamo pensare a noi, mi è piaciuta molto la mentalità. Pensiamo a noi stessi. Higuain ha passato un momento difficile a livello personale e globale. Gli ha lasciato un segno forte addosso. Quando è tornato ha avuto questo piccolo infortunio, ma sono contento del suo gol. Ci darà tanto nella parte finale della stagione. L’atteggiamento dei due centrali è stato di livello. Hanno fatto una partita difendendo in avanti, i centrocampisti non è che hanno fatto male ma hanno sofferto dal punto di vista fisico. È stata una serata calda. Bentancur ci ha dato la carica, Pjanic ha fatto la partita in crescendo. La sostituzione di Rabiot è stata soltanto tattica.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC