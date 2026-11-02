Sarri: “Abbiamo fatto 40 minuti di ottimo livello, ma abbiamo pagato caro il gol. Sono in debito con la società”

02/11/2026 | 23:32:02

Maurizio Sarri analizza la devastante sconfitta casalinga contro il Parma a DAZN: “L’analisi è che abbiamo fatto 41 minuti di ottimo livello con la gara in mano e abbiamo pagato un gol da piazzato. Siamo rientrati mali dall’intervallo e il secondo tempo si accetta male. Bisogna chiedere scusa alla società e ai tifosi. Non si può essere così fragili mentalmente e fisicamente. La partita era in pieno controllo fino al calcio d’angolo da cui nasce il gol. Siamo andati in paura, ci siamo innervositi. Ritiro? Vogliamo uscirne da questa situazione. In questa società mi trovo benissimo e sono in debito. Non mi aspettavo questa fragilità emotiva, nervosa e mentale. Poi, erano difficoltà prevedibili tranne gli infortuni. Vediamo se domani mattina recupereremo qualcuno”.

Foto: X Atalanta