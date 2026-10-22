Sarri: “A tre minuti dalla fine ero arrabbiato per il pareggio, abbiamo vanificato tante ripartenze”

22/10/2026 | 23:51:00

Le parole di Maurizio Sarri a Sky: “Chiaramente ci dispiace per il risultato e per i tanti bergamaschi che sono arrivati fin qui. Però abbiamo fatto una prestazione tosta con un minimo di sofferenza nel primo tempo e con un secondo tempo in cui purtroppo abbiamo vanificato tante ripartenze. Secondo me stasera tutti i ragazzi che sono andati in campo hanno fatto quello che dovevano fare. Ci sono cose da limare, errori da limare, però bisogna uscire dalla partita anche con la consapevolezza che il nostro potenziale non è di basso livello. A tre minuti dalla fine ero arrabbiato perché stavamo pareggiando”.

Foto: X Atalanta