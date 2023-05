Sarri: “A San Siro la miglior prestazione sul piano fisico. Milinkovic in panchina? Giochiamo tre partite in sei giorni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato prima della gara contro il Sassuolo: “Deve nello sport non esiste, si prova. Dobbiamo ritrovare caratteristiche mentali e non fisiche mancate nelle ultime partite. Non bisogna essere nervosi, ma lucidi“.

Infine, sull’esclusione dal 1′ di Milinkovic-Savic: “Perché giochiamo tre partite in sei giorni, abbiamo alternato un po’. Se la squadra non sta benissimo mentalmente inutile guardare quelle fisiche. Fisicamente a San Siro abbiamo fatto la miglior partita della stagione”.

Foto: Twitter Lazio