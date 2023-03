Sarri: “A Napoli avevano molti dubbi su Koulibaly. Io mi sono impuntato per tenerlo. Ghoulam era il miglior terzino d’Europa”

Nel post gara di Bologna-Lazio, Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, ha parlato con Faouzi Ghoulam, in studio a commentare la sfida, ricordando i tempi del Napoli parlando anche di alcuni retroscena.

Queste le sue parole: “Non ero io che volevo cedere Ghoulam e Koulibaly appena arrivato, anzi. Era più la società ad essere riluttante su Koulibaly, ma dopo ogni allenamento mi impuntavo per tenerlo. Ghoulam era più abile in fase offensiva e meno in fase difensiva, ma in pochi mesi ha fatto miglioramenti straordinari, senza quegli infortuni sarebbe stato devstante. Credo che era il miglior esterno d’Europa in quel momento, poi la sfortuna si è accanita contro di lui”.