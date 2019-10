Sarri, a Lecce con un CR7 in meno: i precedenti della Juve senza Ronaldo

Maurizio Sarri andrà all’assalto del Lecce senza Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non farà parte della spedizione bianconera in Salento: una scelta strategica, dettata dall’esigenza di far riposare l’ex Real Madrid in vista dei numerosi impegni ravvicinati che attendono la Vecchia Signora. Per la seconda volta in stagione, dunque, la Juve farà a meno di CR7: la prima gara saltata dal 7 lusitano è stata la trasferta di Brescia, un’assenza dovuta a un problemino muscolare. Forse non si può dire che la Juve senza Ronaldo è un’altra squadra, ma di certo cambia pelle. I precedenti, tra l’altro, confermano ciò che è ovvio. Nell’annata passata Cristiano ha saltato 7 partite, più una in cui è entrato dalla panchina: il bilancio parla di 4 vittorie e 3 sconfitte. L’ultimo precedente di Brescia – la prima di Sarri senza CR – può suonare come un campanello d’allarme, considerato che la Juve ha sì portato a casa i tre punti ma ha dovuto sudare e soffrire fino al 90′. In ogni caso, Sarri ha scelto di non far partire CR7 per Lecce. E il portoghese avrà così tutto il tempo per prepararsi al meglio in vista delle prossime gare.

Foto: Twitter ufficiale Juventus