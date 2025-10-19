Sarri: “A giugno mi dissero che avrei deciso il mercato. Basic incedibile. Cancellieri? Vedremo domani”

19/10/2025 | 21:06:00

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l’Atalanta, tornando anche sul mercato bloccato: “A giugno mi dissero che il mercato l’avrei deciso io. Staremo a vedere in futuro come si evolverà il mercato. Sicuramente se devo trovare un giocatore da non cedere è sicuramente Basic sta dando tutto, se devo trovare un giocatore da non cedere è sicuramente lui. Con me il primo anno fece più di 30 presenze, e l’ho visto con molta personalità. Cercheremo di tirare fuori tutto il potenziale. Cancellieri? Domani faremo le valutazioni. Se dovessi dare un grande obiettivo prenderei in giro i tifosi. Quello che conta ora è costruire una squadra competitiva considerando anche la concorrenza”.