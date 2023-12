Sarri: “Per Natale vorrei un po’ di punti. Luis Alberto? In zona pubica ha problemi da mesi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli: “Era importante ritrovare punti, ritrovare un minimo di fiducia. Possiamo fare meglio dal punto di vista qualitativo, anche se due spezzoni di partita li abbiamo fatti bene, la parte iniziale della partita è stata di buon livello. Poi le due sostituzioni ci hanno un po’ scombussolato per diversi minuti, l’inizio del secondo tempo non è stato buono. Poi dopo il gol del 2-0 la sensazione è che la testa fosse più ilbera e il palleggio è stato molto più qualitativo rispetto a prima. Quindi speriamo che oltre ai 3 punti, che per noi oggi erano determinanti, ci dia anche un po’ di fiducia per alzare la qualità del gioco”.

Sulle condizioni di Luis Alberto: “In zona pubica ha dei problemi ormai da un mese, solitamente i problemi che accusa lui sono molto più tendinei che non muscolari, quindi speriamo che anche stavolta sia così”.

Infine sul regalo a Natale: “Un po’ di punti, non c’è altro. Se si parla di mercato mi tiro fuori, poi la Lazio storicamente nel mercato di gennaio si muove pochissimo e non penso che quest’anno sarà diverso”.

