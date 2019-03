Sarri lancia il Chelsea: “Europa League? Vogliamo essere protagonisti”

Maurizio Sarri ha presentato Chelsea-Dinamo Kiev, gara di andata degli ottavi di Europa League in programma domani sera a Stamford Bridge.

“Abbiamo avuto un periodo ntenso, ma non ci sono stati problemi particolari e questo aspetto è molto positivo. Potrei operare alcuni cambi in rapporto alla stanchezza di qualche elemento. L’Europa League per noi è molto importante, esattamente come il ritorno in Champions, e cercheremo di arrivare fino in fondo alla manifestazione. La Dinamo Kiev non va certo sottovalutata, ha esterni veloci che possono colpire in contropiede. Dovremo giocare due ottime partite per ottenere la qualificazione. Sto valutando Hudson-Odoi, ma non ho ancora deciso se partirà titolare”.

Foto: Twitter Chelsea