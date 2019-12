Sarao alla Reggina: accordo totale. E domani il via libera del Cesena

Manuel Sarao alla Reggina, scrivemmo il 9 dicembre: una trattativa già allora avviatissima, come vi abbiamo confermato anche negli ultimi giorni. L’attaccante che cercava Toscano per dare ulteriore fisicità a un reparto che ha già dimostrato di essere molto competitivo. Lo scorso 24 dicembre c’è stato l’incontro tra Taibi e Giovanni Tateo, agente dell’attaccante. Già, il famoso Tateo che alla nostra notizia, senza un minimo di ritegno, aveva detto: “E’ assolutamente infondata, Sarao resterà al Cesena”. Tateo è noto a quei pochi per avere attaccanti di Serie C che restano in C e non riescono a decollare. Adesso è alle prese con il dilemma Di Piazza che offre ovunque e poi, magari, smentisce. Forse neanche Tateo credeva che la Reggina si sarebbe fiondata su Sarao, l’unica situazione fondata di tanti suoi testacoda… A proposito: domani ci sarà l’incontro con il Cesena per liberare l’attaccante e per metterlo presto a disposizione di Toscano.