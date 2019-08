Saraniti al Vicenza: ora siamo in dirittura

Andrea Saraniti per l’attacco, colpo importante del Vicenza. Dopo la forte accelerata del 20 agosto, ormai sia davvero ai dettagli. Saraniti aveva altre proposte dalla serie C, ma ha deciso di rispettare l’impegno preso con il Vicenza. E il Lecce aveva già dato il via libera.