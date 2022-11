Saracinesca Uruguay: 465 minuti senza subire gol

L’Uruguay potrebbe essere una delle rivelazioni del Mondiale in Qatar, sebbene l’esordio dei celeste è stato parzialmente negativo a causa del pareggio contro la Corea del Sud. Malgrado la squadra di Valverde e del bomber Luis Suarez non sia riuscita a conquistare i 3 punti, una notizia positiva c’è: sono ben 465 minuti che non subisce gol. L’ultimo giocatore ad aver segnato alla nazionale Uruguayana è stato Wayne Rooney nel 2014, nel match vinto dall’Uruguay ai danni dell’Inghilterra per 2-1.

Foto: Uruguay Twitter