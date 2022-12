Saracinesca Livakovic: in 70 minuti ha effettuato più parate di Alisson in tutto il Mondiale

Prestazione da urlo di Livakovic, portiere della Croazia e della Dinamo Zagabria che continua ad attirare i riflettori su di se. Livakovic sta infatti tenendo in piedi la sua Croazia contro il Brasile. Le parate del ragazzo, in 70 minuti, sono pari a 6, più di Alisson in tutto il Mondiale, che ha effettuato solamente 5 parate nell’intero torneo.

Foto: Instagram Livakovic