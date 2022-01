Pablo Sarabia, attraverso un’intervista a RMC Sport, ha raccontato una curiosità su Mbappé: “A Parigi scherzavamo sempre con lui riguardo al Real Madrid, ma Kylian non mi ha mai detto se ci fosse qualcosa di concreto. Non so dove andrà, gli auguro il meglio e spero che fra sei mesi possa prendere la decisione migliore per lui”.

FOTO: Twitter PSG