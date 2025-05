Sarabia saluta i Wolves: “Ho ricordi molto belli. Mi mancherà tutto”

28/05/2025 | 22:15:44

Pablo Sarabia lascia il Wolverhampton. Lo spagnolo non rinnoverà il contratto dopo due stagioni e mezzo trascorse con il club inglese. E ha così voluto salutare i Wolves: “Sono stato davvero molto felice, con la mia famiglia e con tutti i Wolves. Tutti hanno cercato di aiutare me e la mia famiglia, e per me questa è la cosa più importante nella vita”, ha detto. “Ho ricordi molto belli dei Wolves, sia per la qualità della vita che per il modo in cui mi rapportavo con i tifosi: li sentivo allo stadio in ogni singola partita, e per questo voglio solo ringraziarli per tutto. Il mio scopo nella vita è aiutare tutti, e per questo ho trovato un’ottima famiglia, un’ottima squadra e persone fantastiche. Mi mancherà tutto perché ho degli amici nel club, ogni singolo compagno di squadra, lo staff e le persone che, per esempio, lavorano in palestra, i fisioterapisti”.

Foto: Instagram Wolves