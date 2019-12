Sarabia non ha dubbi: “Al Psg abbiamo il miglior attacco del mondo”

Pablo Sarabia, centrocampista del Psg, autore di tre gol e cinque assist in questa prima metà di stagione, ha parlato anche dell’attacco del club parigino durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Telefoot. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Abbiamo il miglior reparto avanzato al mondo. In una squadra come la nostra c’è competizione in ogni posizione e sappiamo di non poterci rilassare”, ha confessato Sarabia.

Foto: Twitter ufficiale Psg