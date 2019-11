Sarabia: “Mbappé e Neymar? Non posso assicurare che continueranno con noi il prossimo anno”

Una sua rete al 83’ ha permesso al PSG di pareggiare l’incontro di Champions League contro il Real Madrid. Sulla gara, Pablo Sarabia ha detto: “Dobbiamo giocare sempre come abbiamo fatto dopo il 2-0. Con la stessa intensità e desiderio di segnare. Poi, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul mercato e sul futuro di due suoi compagni: “Il futuro di Neymar e Mbappé? Non posso assicurare che continueranno con noi il prossimo anno. Ma, per ora, sono giocatori del Psg”.

Foto: Profilo Twitter PSG