Sarabia: “Al PSG sono maturato. Abbiamo l’attacco migliore d’Europa, vogliamo vincere la Champions”

Pablo Sarabia, attaccante del PSG, ha rilasciato una lunga intervista a Marca nella quale ha potuto fare un bilancio di questi suoi primi mesi in terra francese: “L’impatto è stato molto positivo. La squadra è stata di ottimo livello in tutte le partite e in tutti i tornei. Raggiungere il primo posto nel girone di Champions League era importante. Il bilancio, quindi, è molto buono. Ora proveremo a mantenere questa mentalità per raggiungere i nostri obiettivi“.

Stato personale

“Mi sento a mio agio nello spogliatoio e l’integrazione è molto buona. Ciò ti dà sicurezza e tranquillità durante il gioco. Non penso al numero di gol e assist che farò, anche se è questo che poi si va analizzare in un attaccante. Penso di essere maturato e mi sono completato nel tempo”.

Gol al Real Madrid

“Le partite contro il Real Madrid sono sempre speciali. L’allenatore mi ha dato l’opportunità di entrare negli ultimi minuti e cerco sempre di fare del mio meglio per la squadra”.

L’attacco del PSG

“Il migliore d’Europa? Probabilmente sì. La cosa più importante è la varietà e le diverse opzioni che l’allenatore ha per poi giocare in un modo o nell’altro. Questo è essenziale per non essere prevedibili e, se hai la qualità che abbiamo, il pericolo aumenta esponenzialmente”.

Obiettivo Champions

“L’obiettivo è quello di vincere la Champions, ma saremmo pazzi se pensassimo di averlo già fatto prima di giocare le partite. Affrontiamo un match alla volta, solo con questa mentalità si può arrivare in fondo”.

Nazionale

“C’è stato un cambiamento, ma le dinamiche del lavoro rimangono le stesse. Ora ritorna Luis Enrique, che ha dimostrato di lavorare molto bene. Sarò sempre grato anche a Robert Moreno perché mi ha dato l’opportunità di debuttare e realizzare il mio sogno. Lavorerò sodo per rientrare tra i convocati”.

