Saputo: “Thiago Motta? Faremo di tutto per far sì che questo percorso prosegua”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha così parlato dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus: “È stata una stagione bellissima. All’inizio non pensavamo mai di essere dove siamo stasera, peccato la partita perché sarebbe stata una bellissima maniera di chiudere la stagione qui al Dall’Ara. A parte quello una stagione fantastica. Che notti di Champions mi immagino? Dico la verità, ancora non ci posso pensare. La Champions League…abbiamo lavorato forte, come abbiamo sempre detto arrivando qui è stato facile. Adesso rimanere lì sarà difficile, ma daremo tutto per continuare questo percorso perché è bellissimo”.

Infine, su Thiago Motta: “”Faremo di tutto, lo incontriamo questa settimana per far sì che questo percorso prosegua”.

Foto: Sito Ufficiale Bologna